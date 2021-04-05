LG решила больше не выпускать смартфоны

Южнокорейская корпорация LG Electronics решила окончательно отказаться от производства мобильных телефонов. Об этом, как сообщает Yonhap, говорится в отчёте компании. В LG признали, что не смогли избавиться от убыточности этого бизнеса в условиях высокой конкуренции. Компания начала терять деньги в этой сфере с 2015 года, в прошлом году убытки составили около 4,4 миллиарда долларов.