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LG решила больше не выпускать смартфоны

Компания не смогла добиться прибыльности в условиях сильной конкуренции.

5 апреля 2021, 02:38
<p>Фото © LG</p>

Фото © LG

Южнокорейская корпорация LG Electronics решила окончательно отказаться от производства мобильных телефонов. Об этом, как сообщает Yonhap, говорится в отчёте компании. В LG признали, что не смогли избавиться от убыточности этого бизнеса в условиях высокой конкуренции. Компания начала терять деньги в этой сфере с 2015 года, в прошлом году убытки составили около 4,4 миллиарда долларов.

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По данным агентства, LG Electronics пыталась продать свои заводы вьетнамской корпорации Vingroup и германскому автоконцерну Volkswagen, но договориться они не смогли.

Ранее Лайф рассказывал о разочаровании, которое вызвал один из последних смартфонов-флагманов от LG. После его выхода стало ясно, что с китайскими производителями тягаться компании будет сложно.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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