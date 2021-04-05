В новой политике США увидели серьёзные риски для доллара
Многие страны вынуждены максимально переходить на расчёты в национальной валюте.
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Надёжность доллара и удобство его использования при взаиморасчётах ставятся под сомнение из-за непредсказуемости политики США. Таким мнением поделился заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.
"Логично, что в таких условиях страны и компании вынуждены принимать меры, призванные минимизировать экономические потери и риски при проведении трансакций, и проявляют заинтересованность в развитии альтернативных механизмов взаиморасчётов", — сказал РИА "Новости" дипломат.
Он добавил, что в таких условиях целесообразным становится использование национальных денежных единиц в торговых операциях с другими государствами. Способствует этому и бесконтрольное введение санкций со стороны США.
Ранее экономисты дали неоднозначные оценки новому плану американского президента Джо Байдена, на который потребуется более двух триллионов долларов. Лайф разбирался, как инициативы американского лидера отразятся на сбережениях российских инвесторов и чем новый инфраструктурный план обернётся для курса доллара к рублю.
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