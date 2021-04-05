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Латвийский телеканал показал формулу амфетамина в новости про вакцину от коронавируса

Вещатель произошедшее пока никак не прокомментировал.

5 апреля 2021, 01:38
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/KrJaudzems?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1378036772068802562%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604218042.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kristaps Jaudzems</a></p>

Фото © Twitter / Kristaps Jaudzems

В Латвии ведущий научный сотрудник Института органического синтеза Кристапс Яудземс увидел формулу амфетамина на экране с иллюстрацией вакцины от коронавируса. Он заметил это во время сюжета программы "Панорама", которая выходит на Латвийском общественном телевидении.

"Вам кто-то остроумный добавил амфетамин в вакцину", — написал в "Твиттере" химик.

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Редакция телеканала пока никак не прокомментировала произошедшее. При этом в самом сюжете ничего не говорилось о наркотиках. Вероятно, выбрана была одна из случайных формул, которую показали в прямом эфире в качестве элемента дизайна.

Как сообщалось ранее, австралийский телеканал Channel Nine прервал вещание из-за "российских хакеров".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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