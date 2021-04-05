В Сеть утекли личные данные желающих взять кредит в банке "Дом.РФ"

В Интернете на продажу выставили данные о людях, которые подавали заявки на кредит от "Дом.РФ". Представители банка подтвердили факт утечки, пояснив, что это произошло из-за уязвимости в дистанционной подаче первичных заявок на кредит наличными.

Как пишет РБК, данные россиян выставлены на продажу на специализированном сайте. Объявление было опубликовано 3 апреля. По словам владельцев похищенной базы, у них есть больше 100 тысяч записей о тех, кто подавал заявку на получение кредита банка.

Записи датируются 2020–2021 годами. В них может содержаться информация о запросе по сумме кредита, номера телефонов, адреса электронной почты, Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, адреса дома и места работы, должность, размер дохода и информация о доверенном лице. Базу продают за 100 тысяч рублей, отдельные строки — по цене от 7 до 15 рублей. В банке заверили, что продаваемая информация не позволит получить доступ к счетам.

"В настоящий момент все системы банка функционируют в штатном режиме. В профилактических целях служба безопасности банка "Дом.РФ" проверила целостность работ всех других систем банка и не выявила нарушений", — говорят в "Дом.РФ".

Отметим, что в августе прошлого года в Сеть попали данные 55 тысяч клиентов российских банков. В этой базе можно было найти информацию о владельце карты, включая адрес проживания, а также 10 цифр из номера карты, срок действия, название банка, выпустившего её.

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