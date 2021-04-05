Составлен список регионов – лидеров по приросту населения

В России за 2018–2020 годы стало на 711 тысяч граждан меньше, что составляет полпроцента от общей численности населения. Рождаемость снижается, приток мигрантов сокращается. Сильнее всего на демографию повлиял 2020 год, на который выпал разгар пандемии коронавируса.

Об этом говорится в результатах исследования, проведённого РИА "Новости". Согласно им, общий прирост численности населения за три года наблюдался только в 21 регионе. Лидерами этого рейтинга стали Севастополь (+16,8%), Ингушетия (+5,6%), Ленинградская область (+4,3%) и Чечня (4,2%).

Если же говорить о численном приросте, он больше всего в Московской области (+206,9 тысячи человек), Москве (+148,8 тысячи) и Краснодарском крае (+83,7 тысячи). Сохраняется тенденция роста населённости столичных и экономически развитых регионов России с высоким уровнем жизни, активно развивающихся регионов Кавказа и Крыма.

Что же касается естественной убыли, то она за три года наблюдалась в 68 регионах. Лидирует здесь Нижегородская область, где стало на 61,8 тысячи жителей меньше. Самая минимальная естественная убыль в Камчатском крае — 960 человек.

Ранее в РПЦ призвали повышать демографию сериалами о многодетных семьях. Священнослужитель подчеркнул, что кино является "важнейшим средством воздействия на умы и сердца людей".

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