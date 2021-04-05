В России предложили новый способ заставить водителей снижать скорость
В частности, это будет касаться поездок при неблагоприятных метеоусловиях.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
В России появится новый способ фиксации скорости автомобилей при помощи камер. Разработчики предлагают использовать динамические дорожные знаки, а нарушения водителей контролировать автоматически.
Как отмечает портал Autonews.ru, новые дорожные знаки будут менять ограничение скорости в зависимости от погоды. Для фиксации нарушений предлагается использовать сразу три дорожные камеры. Первые две проконтролируют момент подъезда автомобиля к арке с информационным табло. Как только автомобиль попадёт в их зону контроля, произойдёт фиксация. Если после арки водитель проедет быстрее положенного ограничения, камера, которая будет стоять примерно в 30–50 метрах, это зафиксирует. На основании полученных данных инспекторы выпишут постановление.
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