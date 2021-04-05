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У берегов Сахалина нашли тело пропавшего неделю назад водолаза

Он нырял с друзьями и однажды не появился на поверхности.

5 апреля 2021, 00:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На Сахалине обнаружили тело 46-летнего водолаза, который пропал в конце марта. Нашли его в море в районе Пригородного. Тело поднял на борт экипаж буксира "Свицер Сахалин". Как сообщили Astv.ru в морском спасательном центре "Южно-Сахалинск", погибшего доставят на берег.

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По предварительной информации, мужчина утонул, когда с двумя приятелями нырял с лодки в море в районе нефтебазы в Корсакове. Два сахалинца вынырнули, а третий исчез. Была развёрнута поисковая операция, но быстрых результатов она не принесла.

А в Приморье ранее семья из пяти человек утонула, провалившись на авто под лёд.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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