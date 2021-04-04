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В Минобороны рассказали о судьбе призывников с коронавирусом

У военного ведомства пока нет однозначных данных, как ковид влияет на организм в долгой перспективе.

4 апреля 2021, 23:28
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Заражение коронавирусной инфекцией не освобождает полностью от призыва в армию. После прохождения лечения и при отсутствии осложнений призывник снова годен к службе. Об этом рассказал главный военно-врачебный эксперт Минобороны РФ Андрей Дацко.

Если молодого человека признают годным к военной службе, он направляется на сборный пункт, где ещё раз проходит медицинский осмотр. Если на каком-то этапе у призывника выявят ковид, то его сразу направят на лечение.

"После выздоровления, если нет никаких осложнений, он опять становится кандидатом на призыв в Вооружённые силы", — отметил Дацко.

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Отвечая на вопрос о том, могут ли осложнения после коронавируса стать основанием для полного освобождения от службы, главный военно-врачебный эксперт Минобороны сообщил, что медики научились оперативно лечить этот недуг и предотвращать тяжёлые осложнения.

"Но какое влияние перенесённый вирус окажет на организм в долгосрочной перспективе, мы пока не знаем. Сейчас всё мировое сообщество внимательно смотрит на изучение процессов. По мере того как появляется новая информация, мы готовим изменения в руководящие документы", — пояснил Дацко.

Как сообщалось ранее, проблемы со зрением стали одной из основных причин недопуска молодых людей к службе в Российской армии.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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