В Минобороны рассказали о судьбе призывников с коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией не освобождает полностью от призыва в армию. После прохождения лечения и при отсутствии осложнений призывник снова годен к службе. Об этом рассказал главный военно-врачебный эксперт Минобороны РФ Андрей Дацко.

Если молодого человека признают годным к военной службе, он направляется на сборный пункт, где ещё раз проходит медицинский осмотр. Если на каком-то этапе у призывника выявят ковид, то его сразу направят на лечение.

"После выздоровления, если нет никаких осложнений, он опять становится кандидатом на призыв в Вооружённые силы", — отметил Дацко.

Отвечая на вопрос о том, могут ли осложнения после коронавируса стать основанием для полного освобождения от службы, главный военно-врачебный эксперт Минобороны сообщил, что медики научились оперативно лечить этот недуг и предотвращать тяжёлые осложнения.

"Но какое влияние перенесённый вирус окажет на организм в долгосрочной перспективе, мы пока не знаем. Сейчас всё мировое сообщество внимательно смотрит на изучение процессов. По мере того как появляется новая информация, мы готовим изменения в руководящие документы", — пояснил Дацко.

Как сообщалось ранее, проблемы со зрением стали одной из основных причин недопуска молодых людей к службе в Российской армии.

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