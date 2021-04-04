Названы смертельно опасные последствия употребления горячего чая
В частности, это может стать причиной развития онкологии.
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Понаблюдав за 500 тысячами человек в течение нескольких лет, учёные выяснили, что регулярное употребление обжигающе горячего чая температурой выше 65 градусов Цельсия значительно увеличивает риск развития рака пищевода. Специалист в области гастроэнтерологии профессор Ведат Герал отметил, что именно это онкологическое заболевание занимает шестое место в мире среди причин летальных исходов.
"Это серьёзное заболевание. У него есть генетическая основа, но также возможны и триггерные факторы. Согласно проведённым исследованиям, на востоке Турции, в Китае, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане в силу употребления чая и горячих напитков в большом количестве рак пищевода наблюдается очень часто", — приводит слова врача турецкая газета Cumhuriyet.
Герал порекомендовал не пить чай горячим настолько, что стакан невозможно взять в руку. Он посоветовал подождать несколько минут, прежде чем напиток остынет. А также подчеркнул, что не следует выпивать более трёх-четырёх чашек чая в день.
Ещё профессор предостерёг от запивания очень горячей жидкости холодной водой. Из-за этого в пищеводе могут образоваться язвы, способствующие развитию рака. Признак этой болезни — нарушение глотания. В случае появления подобного симптома необходимо как можно скорее обратиться к врачу для обследования, эндоскопии и биопсии, дабы вовремя обнаружить патологию и вылечить её.
А ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, кому опасно пить крепкий чай. Он отметил, что этот популярный напиток также содержит кофеин.
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