Учёные назвали неожиданное последствие употребления сладких напитков детьми

Сладкие напитки ухудшают память, а также способности к обучению у детей. К такому выводу пришли учёные из университетов Джорджии и Южной Калифорнии (США). Их исследование опубликовано на портале ScienceDaily.

Специалисты провели ряд экспериментов на крысах и узнали, что грызуны, которые употребляли воду с сахаром в молодом возрасте, намного чаще сталкивались с проблемами с памятью. Ещё из-за обилия сладких напитков у животных менялся состав кишечных бактерий, а это, в свою очередь, негативно влияло на работу мозга.

Как отмечается, в будущем учёные надеются определить, возможно ли за счёт здорового образа жизни нивелировать вред, нанесённый организму повышенным потреблением сахара в начале жизни.

А ранее немецкий врач Томас Фрилинг перечислил продукты, которые отравляют кишечник. Среди них оказались те, что содержат "плохие жиры": маргарин, майонез и сало.

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