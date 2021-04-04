Учёные назвали неожиданное последствие употребления сладких напитков детьми
Прийти к открытию помогла серия экспериментов на крысах.
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Сладкие напитки ухудшают память, а также способности к обучению у детей. К такому выводу пришли учёные из университетов Джорджии и Южной Калифорнии (США). Их исследование опубликовано на портале ScienceDaily.
Специалисты провели ряд экспериментов на крысах и узнали, что грызуны, которые употребляли воду с сахаром в молодом возрасте, намного чаще сталкивались с проблемами с памятью. Ещё из-за обилия сладких напитков у животных менялся состав кишечных бактерий, а это, в свою очередь, негативно влияло на работу мозга.
Как отмечается, в будущем учёные надеются определить, возможно ли за счёт здорового образа жизни нивелировать вред, нанесённый организму повышенным потреблением сахара в начале жизни.
А ранее немецкий врач Томас Фрилинг перечислил продукты, которые отравляют кишечник. Среди них оказались те, что содержат "плохие жиры": маргарин, майонез и сало.
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