Зеленский поручил до конца года привить от ковида половину взрослого населения Украины
Для этого кабмин привлечёт иностранную помощь.
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До конца текущего года на Украине необходимо привить от коронавируса "большинство взрослого населения" страны для формирования коллективного иммунитета. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.
"В частности, должно быть установлено минимально необходимое ежемесячное количество прививок, определены источники и сроки поставки вакцины для профилактики коронавирусной болезни", — говорится в сообщении на сайте главы государства.
Зеленский ввёл в действие решение СНБО от 2 апреля 2021 года "О национальном плане вакцинопрофилактики острого респираторного заболевания CoViD-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, до конца 2021 года".
Так, правительству Незалежной поручено в семидневный срок разработать и утвердить план вакцинации, активизировать переговоры с производителями вакцин, а также привлечь международную помощь. Минздраву нужно в кратчайшие сроки организовать поставку на Украину необходимого количества препаратов и провести разъяснительную работу с населением о необходимости вакцинации.
Вакцинация на Украине стартовала в конце февраля. Сейчас в стране зарегистрированы три вакцины: индийская версия препарата компании AstraZeneca Covishield, китайская CoronaVac и американская Pfizer. От использования российского препарата "Спутник V" государство отказалось.
Ранее Лайф сообщал, что на Украине предложили лишать граждан некоторых прав за отказ от вакцинации.
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