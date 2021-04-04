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Родился в рубашке: в ЯНАО ребёнка едва не убило сошедшим с крыши снегом — видео

Предварительно, мальчик отделался сотрясением мозга.

4 апреля 2021, 16:54

В ЯНАО сошедший с крыши снег едва не убил ребёнка. Видео © Соцсети

В городе Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа восьмилетний мальчик чудом остался жив после того, как на него с крыши свалилась куча снега. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что ребёнок стоит у подъезда и в какой-то момент на него падают гигантские куски снежных масс. Испуганный паренёк почти сразу вскочил и убежал. По неофициальным данным, в результате инцидента мальчик получил сотрясение мозга.

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Отметим, что записью уже заинтересовались в правоохранительных органах. Полицейские проводят проверку.

Случаи падения снежных глыб на людей, к сожалению, нередки. Так, например, недавно в Новосибирске огромные куски льда рухнули на припаркованный автомобиль, в котором находились люди. А жительница Пензы едва не погибла при падении крупной глыбы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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