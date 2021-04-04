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В Крыму с пенсионерки "сняли порчу" за почти 800 тысяч рублей

Сейчас мошенниц ищет полиция.

4 апреля 2021, 16:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

75-летняя пенсионерка из Севастополя стала жертвой неизвестных аферисток, которые предложили ей "снять порчу". В магическом обряде должны были участвовать все сбережения пожилой женщины.

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Как рассказала пострадавшая пенсионерка, днём к ней подошли две незнакомые женщины и стали убеждать, что на неё якобы навели порчу. "Целительницы" предложили провести ритуал с деньгами для очищения. Растерянная пожилая дама согласилась и добровольно отдала мошенницам все свои сбережения. Никакого обряда, конечно, не было. Женщины скрылись.

"Злоумышленницы стали настаивать на осуществлении ритуала и, оказав на потерпевшую психологическое воздействие, под предлогом оказания услуг завладели её сбережениями, причинив ей ущерб на сумму около 763 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Отмечается, что сейчас по данному факту полиция проводит проверку.

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Похожий случай произошёл ранее с пенсионеркой из Магнитогорска. Тогда 70-летняя женщина отдала более двух миллионов рублей лжегадалкам за снятие порчи.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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