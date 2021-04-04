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Компания Jacob & Co. выпустила первые в мире виртуальные часы

Их стартовая цена составит тысячу долларов.

4 апреля 2021, 16:25
<p>Фото ©<a href="https://hypebeast.com/2021/4/jacob-co-nft-sf24-tourbillon-watch-release" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Hypebeast</a></p>

Фото © Hypebeast

Ювелирная компания Jacob & Co. выпустила первые в мире NFT-часы. Об этом сообщает Hypebeast.

В NFT-токен с изображением люксовых часов вписаны имена создателя и владельца, а также доказательства подлинности. Отмечается, что в оригинальной версии часов перечисляются названия 24 городов мира, но в виртуальном варианте они показывают названия десяти криптовалют.

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Сообщается, что стартовая цена изображения на аукционах составит тысячу долларов. По словам гендиректора ювелирного бренда Бенджамина Арабова, своим примером Jacob & Co. сможет проложить дорогу другим фирмам по запуску NFT-линейки.

А ранее Лайф писал, что виртуальную картину художника Beeple продали на аукционе за $69,3 млн. Это позволило ему войти в тройку самых дорогих художников мира.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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