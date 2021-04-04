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Россиянка узнала о разводе с мужем-миллионером только после его смерти и лишилась наследства

Оказалось, что все средства на вкладах отходят новой супруге мужчины.

4 апреля 2021, 16:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Жительница Челябинска не смогла получить наследство после смерти мужа, так как во время совместной жизни супруг тайно расторг брак и успел жениться на другой женщине. Об этом рассказал адвокат Александр Щербин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Умерший супруг за несколько лет до своей смерти в период одной из ссор подал в суд иск о расторжении брака. Жена была в командировке, повестку из суда своевременно не получила. Суд рассмотрел дело в её отсутствие, брак расторгнул", — рассказал юрист, отметив, что почти всё совместно нажитое в 30-летнем браке имущество было оформлено на мужчину.

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Женщина не получила копию решения суда и продолжала жить с "законным" супругом, как раньше, а мужчина в этот момент заключил брак с новой возлюбленной. Информация вскрылась только после смерти "двоеженца", так как обе женщины подали заявления о принятии наследства.

В результате пострадавшая лишилась нескольких миллионов, так как вклады со значительными суммами денег были открыты на имя её бывшего супруга.

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Ранее россиянам объяснили, когда их могут заставить выплачивать чужой долг. Например, его можно получить вместе с наследством.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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