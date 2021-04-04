Россиянка узнала о разводе с мужем-миллионером только после его смерти и лишилась наследства

Жительница Челябинска не смогла получить наследство после смерти мужа, так как во время совместной жизни супруг тайно расторг брак и успел жениться на другой женщине. Об этом рассказал адвокат Александр Щербин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Умерший супруг за несколько лет до своей смерти в период одной из ссор подал в суд иск о расторжении брака. Жена была в командировке, повестку из суда своевременно не получила. Суд рассмотрел дело в её отсутствие, брак расторгнул", — рассказал юрист, отметив, что почти всё совместно нажитое в 30-летнем браке имущество было оформлено на мужчину.

Женщина не получила копию решения суда и продолжала жить с "законным" супругом, как раньше, а мужчина в этот момент заключил брак с новой возлюбленной. Информация вскрылась только после смерти "двоеженца", так как обе женщины подали заявления о принятии наследства.

В результате пострадавшая лишилась нескольких миллионов, так как вклады со значительными суммами денег были открыты на имя её бывшего супруга.

Ранее россиянам объяснили, когда их могут заставить выплачивать чужой долг. Например, его можно получить вместе с наследством.

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