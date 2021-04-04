Бывшего наследника престола Иордании обвинили в создании угрозы безопасности королевства
Его подозревают в причастности к попытке госпереворота.
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Вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади сообщил, что деятельность бывшего наследного принца королевства Хамзы ибн Хусейна представляет угрозу безопасности страны.
"В ходе расследования обнаружились в том числе контакты за рубежом, с которыми обсуждалось наиболее подходящее время для начала переворота и дестабилизации в стране", — заявил глава внешнеполитического ведомства на пресс-конференции, трансляцию которой вёл телеканал Al-Hadath.
Сафади отметил, что к госперевороту не была причастна армия, поскольку среди задержанных нет ни одного военного. На данный момент правоохранители продолжают выявлять участников заговора, не исключены очередные аресты.
Напомним, что в минувшую субботу, 3 апреля, в Иордании арестовали около 20 человек по подозрению в причастности к попытке госпереворота. Вместе они якобы хотели свергнуть короля Абдаллу II. Среди задержанных оказался и экс-принц королевства— Хамза ибн Хусейн.
Кроме Хамзы ибн Хусейна в заговоре замешаны и вожди ряда племён, а также высокопоставленные офицеры. Известно, что на этом аресты не закончатся — силовики продолжают выявлять участников сговора. При этом уточняется, что среди задержанных также оказались член королевской семьи Шариф Хасан ибн Заид и бывший советник короля Абдаллы II — экс-министр финансов Бассем Авадулла. Как уточняется, аресты были произведены в связи с "угрозой безопасности".
Добавим, что принц Хамза был наследным принцем Иордании четыре года, но в итоге титул был передан старшему сыну действующего монарха.
А в Мьянме во время очередных протестов, связанных с переворотом в стране, погибло более 100 человек.
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