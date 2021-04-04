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Москвич расстрелял охранника ТЦ из травмата, не дождавшись открытия — видео

Нетерпеливый покупатель произвёл пять выстрелов, после чего скрылся.

4 апреля 2021, 15:39

В Москве парень пять раз выстрелил в охранника ТЦ. Видео © LIFE

Утром 4 апреля на северо-западе Москвы произошёл конфликт между охранником торгового центра и молодым посетителем, последний в ходе ссоры вытащил пистолет и выстрелил в сотрудника, а затем скрылся. Об этом Лайфу рассказали в ГУ МВД РФ по столице.

Инцидент произошёл в 8:50 у ТЦ "Праздник" по адресу улица Тушинская, 17. Охранник отказался пускать парня внутрь, так как здание открывалось только в 9:00. В ответ на это молодой человек стал проявлять агрессию, достал травматический пистолет и пять раз выстрелил в оппонента, три пули попали в ногу охраннику, сообщил источник Лайфа в экстренных службах. Скорая оказала пострадавшему всю необходимую помощь на месте, госпитализация мужчине не потребовалась.

В настоящий момент ведётся поиск нападавшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Ранее Лайф рассказывал, что житель Киева расстрелял охранника магазина за замечание об отсутствии маски.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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