Номер Цукерберга попал в Сеть из-за утечки данных пользователей Facebook
На это обратил внимание один из юзеров Twitter.
Марк Цукерберг. Фото © ТАСС / AP
Номер телефона основателя компании Facebook Марка Цукерберга попал в открытый доступ вместе с личными данными ещё 533 миллионов пользователей соцсети. Об утечке стало известно накануне.
На номер миллиардера в Сети обратил внимание один из пользователей "Твиттера", который опубликовал скриншот записи с личной информацией о бизнесмене, в том числе о его семейном положении.
"Ирония заключается в том, что Марк Цукерберг, к сожалению, также включён в утечку. Если журналисты не могут получить заявление от Facebook, может, просто позвонить ему на попавший в Сеть номер?" — написал пользователь по имени Дейв Уолкер.
Regarding the #FacebookLeak, of the 533M people in the leak - the irony is that Mark Zuckerberg is regrettably included in the leak as well.— Dave Walker (@Daviey) April 3, 2021
If journalists are struggling to get a statement from @facebook, maybe just give him a call, from the tel in the leak? 📞😂@GazTheJourno pic.twitter.com/lrqlwzFMjU
При этом автор поста предусмотрительно замазал некоторые цифры номера.
Ранее россиянам рассказали, как защититься от хакеров в соцсетях. Данные, даже если они удалены, продолжают храниться.
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