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Номер Цукерберга попал в Сеть из-за утечки данных пользователей Facebook

На это обратил внимание один из юзеров Twitter.

4 апреля 2021, 15:32
<p>Марк Цукерберг. Фото © ТАСС / AP</p>

Марк Цукерберг. Фото © ТАСС / AP

Номер телефона основателя компании Facebook Марка Цукерберга попал в открытый доступ вместе с личными данными ещё 533 миллионов пользователей соцсети. Об утечке стало известно накануне.

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Личные данные более полумиллиарда пользователей Facebook попали в открытый доступ

На номер миллиардера в Сети обратил внимание один из пользователей "Твиттера", который опубликовал скриншот записи с личной информацией о бизнесмене, в том числе о его семейном положении.

"Ирония заключается в том, что Марк Цукерберг, к сожалению, также включён в утечку. Если журналисты не могут получить заявление от Facebook, может, просто позвонить ему на попавший в Сеть номер?" — написал пользователь по имени Дейв Уолкер.

При этом автор поста предусмотрительно замазал некоторые цифры номера.

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Ранее россиянам рассказали, как защититься от хакеров в соцсетях. Данные, даже если они удалены, продолжают храниться.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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