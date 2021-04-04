Номер Цукерберга попал в Сеть из-за утечки данных пользователей Facebook

Номер телефона основателя компании Facebook Марка Цукерберга попал в открытый доступ вместе с личными данными ещё 533 миллионов пользователей соцсети. Об утечке стало известно накануне.

На номер миллиардера в Сети обратил внимание один из пользователей "Твиттера", который опубликовал скриншот записи с личной информацией о бизнесмене, в том числе о его семейном положении.

"Ирония заключается в том, что Марк Цукерберг, к сожалению, также включён в утечку. Если журналисты не могут получить заявление от Facebook, может, просто позвонить ему на попавший в Сеть номер?" — написал пользователь по имени Дейв Уолкер.

Regarding the #FacebookLeak, of the 533M people in the leak - the irony is that Mark Zuckerberg is regrettably included in the leak as well.



If journalists are struggling to get a statement from @facebook, maybe just give him a call, from the tel in the leak? 📞😂@GazTheJourno pic.twitter.com/lrqlwzFMjU — Dave Walker (@Daviey) April 3, 2021

При этом автор поста предусмотрительно замазал некоторые цифры номера.

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