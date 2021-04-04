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YouTube уличили в удалении дизлайков под видео с выступлениями Байдена и Псаки

Нелюбовь американцы выражают и к главному инфекционисту Штатов Энтони Фаучи.

4 апреля 2021, 15:08
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/photos/10156184639386104" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Фото © Facebook / Joe Biden

Видеохостинг YouTube удаляет дизлайки с видео на официальном канале администрации президента США Джо Байдена. Так, всего было удалено около 2,5 миллиона негативных оценок.

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Как пишет портал The Epoch Times, специальный бот зафиксировал массовое удаление дизлайков под видео с выступлениями хозяина Белого дома и его пресс-секретаря Джен Псаки. Добавим, что помимо вышеупомянутых лиц удалялись негативные оценки и под роликами с главным инфекционистом США Энтони Фаучи.

Отмечается, что при этом лайки видеохостинг пока вообще не трогает.

Ранее сообщалось, что пользователи соцсетей придумали простой трюк, который позволяет смотреть YouTube без рекламы. Для этого нужно всего лишь добавить один-единственный символ к адресу видеозаписи.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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