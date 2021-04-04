YouTube уличили в удалении дизлайков под видео с выступлениями Байдена и Псаки
Нелюбовь американцы выражают и к главному инфекционисту Штатов Энтони Фаучи.
Фото © Facebook / Joe Biden
Видеохостинг YouTube удаляет дизлайки с видео на официальном канале администрации президента США Джо Байдена. Так, всего было удалено около 2,5 миллиона негативных оценок.
"Известно, что "Гугл" срёт на все законы": Журналист Красовский рассказал о жалобе на несправедливую политику YouTube
Как пишет портал The Epoch Times, специальный бот зафиксировал массовое удаление дизлайков под видео с выступлениями хозяина Белого дома и его пресс-секретаря Джен Псаки. Добавим, что помимо вышеупомянутых лиц удалялись негативные оценки и под роликами с главным инфекционистом США Энтони Фаучи.
Отмечается, что при этом лайки видеохостинг пока вообще не трогает.
Ранее сообщалось, что пользователи соцсетей придумали простой трюк, который позволяет смотреть YouTube без рекламы. Для этого нужно всего лишь добавить один-единственный символ к адресу видеозаписи.
Лента новостей
В Обнинске наркоман взял в заложники мать, приставив нож к горлу, и отказался сдаться полиции — видео
сегодня в 15:04
Политолог оценил высказывание главнокомандующего ВСУ об Украине — "щите Европы"
сегодня в 14:49
"Хамское поведение": В Совфеде отреагировали на ультиматум Кравчука на переговорах по Донбассу
сегодня в 14:45
Выбор редакции
Генерал ВСУ признал, что США не станут сражаться за Киев в Донбассе
"Изнасиловали свободу слова": Захарова жёстко высказалась о блокировке канала RT Arabic на YouTube
"Такое вот "сохранение мира": В МИД РФ оценили курс НАТО на увеличение военных расходов
В Обнинске наркоман взял в заложники мать, приставив нож к горлу, и отказался сдаться полиции — видео
Модель забыла про фотошоп, несмотря на растяжки и складки, которые особенно заметны в таком белье
Комментариев: 0