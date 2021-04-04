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"Хамское поведение": В Совфеде отреагировали на ультиматум Кравчука на переговорах по Донбассу

Экс-президент Украины потребовал исключить из политической подгруппы переговорщика от ДНР Майю Пирогову.

4 апреля 2021, 14:45
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Член Комитета Совета Федерации по международным делам и глава Комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в разговоре с телеканалом RT оценил требование главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука об исключении из политической подгруппы переговорщика от ДНР Майи Пироговой.

"Хамское поведение не украшает ни Кравчука, ни украинскую сторону. Я имел возможность в Минске появляться на подобного рода переговорах и должен заметить, что и представители ЛНР, и представители ДНР ведут себя достаточно тактично, а искать поводы, чтобы срывать переговоры, нетрудно", — сказал Климов.

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По мнению сенатора, если стороны хотят добиться результата, то им следует думать не о том, каким образом затягивать время, а о том, как выполнять Минские соглашения, которым нет альтернативы. При этом он отметил, что Донецкая и Луганская Народные Республики вправе сами выбирать представителей для подобных переговоров.

"Ну никак эти переговорщики не должны определяться из Киева, это бессмысленно. В этом отношении высказывание господина Кравчука носит явно провокационный характер", — резюмировал Климов.

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Ранее в Совфеде отреагировали на заявление Минобороны Украины о поддержке со стороны США, назвав его очередной провокацией. В верхней палате парламента высказали мнение, что подобными выпадами Незалежная попросту хочет придать себе больший политический вес.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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