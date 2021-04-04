Политолог оценил высказывание главнокомандующего ВСУ об Украине — "щите Европы"

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Руслана Хомчака, который назвал украинскую армию "щитом Европы". Своим мнением эксперт поделился в беседе с RT.

"И в НАТО, да и на самой Украине осознают, что ВСУ имеют серьёзные проблемы и по части дисциплины, и по вопросам снабжения, и по вопросам боевого духа", — отметил политолог.

По его словам, такие высказывания весьма сомнительны. Мезюхо подчеркнул, что в последние годы информационное пространство Украины "сотрясали" скандальные новости о коррупции внутри армии страны. Политолог также отметил, что заявление Хомчака не имеет под собой реальных оснований.

"Ни одно такое громкое заявление не изменит позиции НАТО в отношении Украины на ближайшую историческую перспективу", — заключил эксперт.

Ранее пресс-служба Минобороны Украины заявила, что США гарантировали поддержку Киеву в случае конфликта с Россией. "В случае эскалации "российской агрессии" Штаты не оставят Украину наедине с РФ", — отметили в украинском оборонном ведомстве.

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