Зеленский утвердил санкции против российских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении 11 российских организаций. Об этом свидетельствует указ лидера Незалежной, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что контроль за выполнением возложен на секретаря СНБО. Под ограничения подпали такие российские компании, как "Снабком", Россотрудничество, "Волга-Днепр", "Завод Спецагрегат", "Завод Молот-Механика", "Севмормаш-2М", "Специальная производственно-техническая база "Звёздочка", "Дальзавод" , "Севастопольский агрегатный завод", "514 авиационный ремонтный завод" и "322 авиационный ремонтный завод". Санкции вводятся сроком на три года.

Добавим, что всего под ограничения подпало 79 компаний, некоторые из которых зарегистрированы на территории Украины.

Напомним, СНБО Украины ввёл санкции против 11 российских компаний. Под ограничительные меры подпал, в частности, Российский центр науки и культуры в Киеве (филиал Россотрудничества). Там предположили, что власти оказались возмущены чтением стихов Тараса Шевченко на площадке Россотрудничества в Киеве. И теперь украинцы делают всё возможное, чтобы запретить такое.

Ранее Лайф рассказывал, что СНБО Украины ввёл персональные санкции против топ-10 контрабандистов. Зеленский подчеркнул, что эта десятка "точно не последняя".

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