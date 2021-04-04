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Зеленский утвердил санкции против российских компаний

Речь идёт о Россотрудничестве, компании "Волга-Днепр" и других.

4 апреля 2021, 14:35
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении 11 российских организаций. Об этом свидетельствует указ лидера Незалежной, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что контроль за выполнением возложен на секретаря СНБО. Под ограничения подпали такие российские компании, как "Снабком", Россотрудничество, "Волга-Днепр", "Завод Спецагрегат", "Завод Молот-Механика", "Севмормаш-2М", "Специальная производственно-техническая база "Звёздочка", "Дальзавод" , "Севастопольский агрегатный завод", "514 авиационный ремонтный завод" и "322 авиационный ремонтный завод". Санкции вводятся сроком на три года.

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Добавим, что всего под ограничения подпало 79 компаний, некоторые из которых зарегистрированы на территории Украины.

Напомним, СНБО Украины ввёл санкции против 11 российских компаний. Под ограничительные меры подпал, в частности, Российский центр науки и культуры в Киеве (филиал Россотрудничества). Там предположили, что власти оказались возмущены чтением стихов Тараса Шевченко на площадке Россотрудничества в Киеве. И теперь украинцы делают всё возможное, чтобы запретить такое.

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Ранее Лайф рассказывал, что СНБО Украины ввёл персональные санкции против топ-10 контрабандистов. Зеленский подчеркнул, что эта десятка "точно не последняя".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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