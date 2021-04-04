"Могут давить": Консультант по безопасности объяснил принцип работы банковских мошенников

Банковские мошенники часто пользуются психологией и давят на человека в экстремальной ситуации, именно так им и удаётся получать от клиентов кредитных учреждений данные. Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

"Когда злоумышленник знает психологию, он заставляет человека сделать то, чего он в обычной жизни никогда бы не сделал, но в условиях конфликтного окружения и цейтнота эти действия совершает", — приводит слова специалиста RT.

Лукацкий заметил, что мошенники часто давят и получают информацию даже от самых бдительных граждан. Схема преступников бывает такой: человеку поступает звонок от якобы службы безопасности банка, который сопровождается звонком от правоохранительных органов. Вслед за этим приходит сфабрикованное решение о возбуждении дела. Под таким давлением сломаться может любой, отметил эксперт.

При этом мошенники ещё и развиваются, адаптируясь под новые системы безопасности банков и повышение осведомлённости клиентов кредитных организаций.

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