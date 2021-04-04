В Росавиации оценили риск скачка цен на авиабилеты

В Росавиации не ожидают скачка цен на авиабилеты в связи с возобновлением международных рейсов. Об этом в интервью "Российской газете" заявил глава ведомства Александр Нерадько.

"Шаг за шагом мы возобновляем полёты за рубеж. Это положительно сказывается на операционной деятельности авиаперевозчиков, так что скачкообразного изменения тарифов на перевозки не ожидается", — сказал Нерадько, при этом отметив, что перед летним сезоном цены на перелёты могут повыситься.

На вопрос о возможности внесения изменений в правила перевозки пассажиров и багажа Нерадько ответил, что на данный момент Росавиация не видит в этом необходимости. В качестве примера он привёл введение некоторыми авиакомпаниями пошлины за выбор места в салоне самолёта и переоформление документов. Руководитель ведомства подчеркнул, что подобные сборы не нарушают законодательство РФ.

По словам Нерадько, Росавиация предлагает возобновить субсидирование российских авиакомпаний с целью частичной компенсации их расходов. При этом распределять субсидии предполагается из расчёта 685 рублей за каждого пассажира, "потерянного" из-за ограничений. Объём господдержки авиакомпаний за период с января по апрель текущего года может составить в таком случае около 8,2 миллиарда рублей, уточнил чиновник. Рассматривается также и вопрос о продлении господдержки аэропортов на 2021 год.

"С учётом прогноза восстановления пассажиропотока в 2021 году, по предварительным расчётам, размер суммы субсидии, рассчитываемый по ставке 195,40 рубля за каждого "потерянного пассажира" 2019 года, составит за первый квартал 2021 года около 3,1 миллиарда рублей, на период первого полугодия 2021 года — более пяти миллиардов рублей", — указал глава ведомства, добавив, что ещё Росавиация предлагает продлить сроки предоставления отсрочек или рассрочек по уплате налогов и страховых взносов для организаций отрасли.

Ранее Лайф сообщал, что Росавиация запретила рейсы в Турцию из 13 российских городов. Авиасообщение с Великобританией по-прежнему приостановлено до 16 апреля.

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