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"Простое ДТП": Сын российского миллионера на БМВ влетел в авто судьи на трассе под Волгоградом

Предварительно установлено, что он не уступил дорогу ехавшей по главной дороге машине.

4 апреля 2021, 14:16
<p>Фото © <a href="https://34.%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/item/23705696" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УМВД РФ по Волгоградской области</a></p>

Фото © УМВД РФ по Волгоградской области

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошла авария с участием автомобилей BMW X5 M и Skoda Octavia, в результате столкновения травмы получила 71-летняя женщина. Об этом сообщает УМВД РФ по региону.

Как уточняет издание v1.ru, за рулём BMW находился 28-летний сын бизнесмена Александра Малашкина Денис, а сам автомобиль принадлежит его отцу. В легковушке Skoda следовал 63-летний судья Дубовского районного суда Владимир Зобнин, который ехал вместе с пожилой родственницей. Сейчас женщина находится в медицинском учреждении.

Фото © УМВД РФ по Волгоградской области

Фото © УМВД РФ по Волгоградской области

По предварительной версии, Малашкин, двигаясь с турбазы "Дубровский", также принадлежащей его отцу, не предоставил преимущество Зобнину, ехавшему по трассе Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба.

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Сам Малашкин заявил, что уже признал свою вину в ДТП, однако не понимает, почему эта история может быть интересна общественности.

"Да, виноват я. На перекрёстке справа водитель остановился, моргнул мне фарами, мол, проезжай. Я поехал, не посмотрев налево, а там Skoda эта", — сказал Денис Малашкин.

По словам молодого человека, все "немного приукрашивают" простую аварию, однако ему всё равно. На месте происшествия ему провели медосвидетельствование и установили, что он был трезв. Сам виновник ДТП не пострадал, как и его друзья. С судьёй также всё в порядке, а вот пенсионерка ударилась головой и ногой, находясь на заднем сиденье.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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