"Простое ДТП": Сын российского миллионера на БМВ влетел в авто судьи на трассе под Волгоградом
Предварительно установлено, что он не уступил дорогу ехавшей по главной дороге машине.
В Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошла авария с участием автомобилей BMW X5 M и Skoda Octavia, в результате столкновения травмы получила 71-летняя женщина. Об этом сообщает УМВД РФ по региону.
Как уточняет издание v1.ru, за рулём BMW находился 28-летний сын бизнесмена Александра Малашкина Денис, а сам автомобиль принадлежит его отцу. В легковушке Skoda следовал 63-летний судья Дубовского районного суда Владимир Зобнин, который ехал вместе с пожилой родственницей. Сейчас женщина находится в медицинском учреждении.
По предварительной версии, Малашкин, двигаясь с турбазы "Дубровский", также принадлежащей его отцу, не предоставил преимущество Зобнину, ехавшему по трассе Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба.
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Сам Малашкин заявил, что уже признал свою вину в ДТП, однако не понимает, почему эта история может быть интересна общественности.
"Да, виноват я. На перекрёстке справа водитель остановился, моргнул мне фарами, мол, проезжай. Я поехал, не посмотрев налево, а там Skoda эта", — сказал Денис Малашкин.
По словам молодого человека, все "немного приукрашивают" простую аварию, однако ему всё равно. На месте происшествия ему провели медосвидетельствование и установили, что он был трезв. Сам виновник ДТП не пострадал, как и его друзья. С судьёй также всё в порядке, а вот пенсионерка ударилась головой и ногой, находясь на заднем сиденье.
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