"В следующий раз дам КамАЗ": В Красном Селе отец усадил малолетнего сына за руль легковушки, и тот устроил ДТП — видео

В Красном Селе камеры видеонаблюдения зафиксировали иномарку, которая неадекватно передвигалась возле торгового центра, устроив небольшое ДТП. Как оказалось, за рулём автомобиля находился несовершеннолетний мальчик.

Так, белый "хёндай" сначала ударил припаркованную возле ТЦ машину, после чего попытался скрыться с места происшествия. Этому помешал случайный прохожий. Он заметил странные движения автомобиля, добежал и запрыгнул на неё. При этом подобное не остановило водителя, мальчик прокатил горожанина на капоте.

После этого с пассажирского сиденья вышел отец парня — Одилжон Ш. В комментариях мужчина заявил, что не видит ничего плохого в том, что сын ездит за рулём, и даже пообещал в следующий раз дать под управление КамАЗ. Пользователи осудили его за подобное поведение.

Ранее тиктокер Даня Милохин показал видео, как ездит на "майбахе" за 11 миллионов без прав.

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