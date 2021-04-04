Американский журналист посоветовал Трусовой вернуться к Тутберидзе

Фигуристке Александре Трусовой следовало бы вернуться к Этери Тутберидзе, если она хочет пробиться на Олимпиаду в Пекине. Такое мнение в своём подкасте The Skating Lesson выразил американский журналист Дейв Лиз.

"Трусовой было бы легче, если бы она была частью команды Тутберидзе. Пусть Плющенко и помог ей в этом сезоне, после ухода от Этери судьи с большей охотой будут пересматривать её элементы. Если она хочет попасть в олимпийскую команду при субъективном отборе, думаю, что ей следует идти к Этери. Так проще заработать баллы и поддержку. И как бороться с девушками, которые соперничают между собой ежедневно, если ты не варишься в этом котле?" — отметил Лиз.

По его мнению, этот шаг был бы логичным и для Этери Тутберидзе, которая в олимпийский сезон получила бы в свою команду всех "ключевых игроков". Кроме того, от возвращения Трусовой сильнее могут стать и другие ученицы Тутберидзе.

"Мне кажется, ей нужен такой человек, который бы выбирал, какие из четверных ей ставить в программу, какие отрабатывать. В нынешнем сезоне с этим были проблемы. Плющенко разрешил ей вставлять все прыжки, какие она только хочет, а результат не улучшился. Думаю, возвращение к Тутберидзе стало бы для Трусовой очень умным шагом", — добавил Лиз.

Ранее директор школы "Самбо-70" Ренат Лайшев заявил, что Александра Трусова пообещала ему вернуться в группу Этери Тутберидзе. Напомним, сейчас 16-летняя фигуристка работает с Евгением Плющенко.

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