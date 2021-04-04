"Краснодар" подтвердил отставку Мусаева и рассказал, когда объявит имя нового тренера

Футбольный клуб "Краснодар" официально объявил об отставке главного тренера Мурада Мусаева и рассказал, когда будет объявлено имя нового наставника команды.

"После матча с "Ахматом" главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев подал заявление об отставке по собственному желанию. Руководство клуба пошло навстречу его решению", — сказано в сообщении на сайте клуба.

Команда поблагодарила специалиста и пожелала ему успехов в дальнейшей карьере.

Имя нового главного тренера "быков" будет объявлено в ближайшие дни, уточнили в пресс-службе. По данным СМИ, наиболее вероятным вариантом является экс-наставник ЦСКА Виктор Гончаренко.

Напомним, после разгромного поражения "Краснодара" от "Ахмата" в матче 24-го тура чемпионата России Мурад Мусаев объявил об уходе из клуба. "Быки" впервые в истории пропустили на новом стадионе сразу пять мячей. Кроме того, клуб проиграл шесть из последних восьми матчей после зимней паузы, вылетев из Лиги Европы, Кубка России и опустившись на десятое место в таблице Премьер-лиги.

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