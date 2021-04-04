Куклина выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону
Второй стала Наталья Ушкина, которая в новом сезоне будет выступать за Румынию.
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Биатлонистка Лариса Куклина выиграла масс-старт на проходящем в Ханты-Мансийске чемпионате России.
Она допустила один промах и сумела обогнать свою ближайшую преследовательницу — Наталью Ушкину — на 17 с лишним секунд. Третье место у Виктории Сливко.
Завершатся соревнования сегодня мужской эстафетой.
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