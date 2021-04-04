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Куклина выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону

Второй стала Наталья Ушкина, которая в новом сезоне будет выступать за Румынию.

4 апреля 2021, 08:40
<p>Фото © Юграмегаспорт</p>

Фото © Юграмегаспорт

Биатлонистка Лариса Куклина выиграла масс-старт на проходящем в Ханты-Мансийске чемпионате России.

Гараничев на финише опередил соперников и выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону

Гараничев на финише опередил соперников и выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону

Она допустила один промах и сумела обогнать свою ближайшую преследовательницу — Наталью Ушкину — на 17 с лишним секунд. Третье место у Виктории Сливко.

Из России снова бегут биатлонисты: чемпионка страны в новом сезоне будет выступать за Румынию

Из России снова бегут биатлонисты: чемпионка страны в новом сезоне будет выступать за Румынию

Завершатся соревнования сегодня мужской эстафетой.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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