Куклина выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону

Гараничев на финише опередил соперников и выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону

Она допустила один промах и сумела обогнать свою ближайшую преследовательницу — Наталью Ушкину — на 17 с лишним секунд. Третье место у Виктории Сливко.