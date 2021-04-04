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Поздравили с юбилейным матчем: хоккеисты клуба НХЛ надели форму с фамилиями на кириллице

В таких свитерах спортсмены провели разминку.

4 апреля 2021, 08:03
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/flapanthers/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">flapanthers</a></p>

Фото © Instagram / flapanthers

Хоккеисты клуба НХЛ "Флорида Пантерз" решили поздравить российского вратаря Сергея Бобровского с 500-м матчем в лиге необычным образом. Одноклубники вышли на разминку в свитерах, фамилии на которых были написаны кириллицей.

Поздравили с юбилейным матчем: хоккеисты клуба НХЛ надели форму с фамилиями на русском языке. Видео © Instagram / flapanthers

Бобровский провёл свой юбилейный матч в НХЛ ещё в феврале 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса команда не могла поздравить его раньше.

"Перед игрой я вошёл в раздевалку, чтобы посмотреть на форму с российскими фамилиями. Всё это время парни пытались выяснить свои фамилии, а я просто наслаждался этим моментом", — приводятся на сайте клуба слова россиянина.

Вратарь отметил, что его товарищи проделали большую работу, а ночь стала для Бобровского особенной и запоминающейся. После такой раскатки голкипер провёл великолепную игру и стал первой звездой матча, отразив 44 броска. "Флориде" удалось обыграть "Коламбус" со счётом 5:2.

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Ранее Лайф рассказывал, что Бобровский попал в сборную разочарований НХЛ, где также оказались Овечкин, Малкин и Гусев.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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