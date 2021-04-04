На Кубани в ДТП с пьяным водителем погибли полугодовалый ребёнок и женщина

В Краснодарском крае произошло ужасное ДТП, в котором погибли полугодовалый малыш и 43-летняя женщина, а также пострадало пять человек, в том числе дети 8 и 15 лет.







По данным Лайфа, инцидент произошёл 4 апреля в первом часу ночи в Новокубанском районе Кубани. На перекрёстке столкнулись две легковые машины — "Мицубиси-Лансер" и "шестёрка". Удар был настолько сильным, что отечественный автомобиль отлетел на несколько метров и врезался в столб. Как позже выяснили в полиции, водитель иномарки был пьян.

Уточняется, что в результате происшествия на месте погибла 43-летняя пассажирка "шестёрки". Позже в больнице скончался полугодовалый мальчик. Находившихся в той же машине, включая самого водителя, с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Добавим, что пьяный водитель практически не пострадал, отделался лишь ушибами. Его также увезли в больницу.

Ранее в Ленобласти автоледи на полном ходу влетела в девочек-подростков на пешеходном переходе. В результате 15-летняя девочка умерла в машине скорой помощи, а её 17-летнюю подругу госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

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