На Кубани в ДТП с пьяным водителем погибли полугодовалый ребёнок и женщина
Виновник аварии отделался ушибами.
Фото © LIFE
В Краснодарском крае произошло ужасное ДТП, в котором погибли полугодовалый малыш и 43-летняя женщина, а также пострадало пять человек, в том числе дети 8 и 15 лет.
По данным Лайфа, инцидент произошёл 4 апреля в первом часу ночи в Новокубанском районе Кубани. На перекрёстке столкнулись две легковые машины — "Мицубиси-Лансер" и "шестёрка". Удар был настолько сильным, что отечественный автомобиль отлетел на несколько метров и врезался в столб. Как позже выяснили в полиции, водитель иномарки был пьян.
Уточняется, что в результате происшествия на месте погибла 43-летняя пассажирка "шестёрки". Позже в больнице скончался полугодовалый мальчик. Находившихся в той же машине, включая самого водителя, с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
Добавим, что пьяный водитель практически не пострадал, отделался лишь ушибами. Его также увезли в больницу.
Ранее в Ленобласти автоледи на полном ходу влетела в девочек-подростков на пешеходном переходе. В результате 15-летняя девочка умерла в машине скорой помощи, а её 17-летнюю подругу госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Выбор редакции
"Нужны тёлочки, которые будут давать": Кубанский губернатор попал впросак, выступая перед депутатами
"Небольшие улучшения пошли": Муж рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом
"Дикарём сидела в квартире": Соседи рассказали о спасении истощённой малышки, которую горе-мать держала на привязи
"Краснодар" подтвердил отставку Мусаева и рассказал, когда объявит имя нового тренера
Хуже, чем смертная казнь: 5 самых страшных тюрем мира, куда даже отбитые преступники боятся попасть
Комментариев: 0