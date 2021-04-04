Неизвестные ограбили и избили французского миллионера и его супругу

Во Франции неизвестные ограбили и избили местного бизнесмена, политика и общественного деятеля Бернара Тапи и его жену. Об этом сообщает телеканал BFM.

Отмечается, что злоумышленники вломились в дом миллионера в департаменте Сена и Марна в ночь на воскресенье, когда хозяева спали. Супругов связали и нанесли им несколько ударов. После ограбления преступники скрылись.

Пострадавшим удалось вызвать медиков, им оказали первую помощь. Травмы супругов не были тяжёлыми, поэтому госпитализация не понадобилась. Правоохранители разыскивают злоумышленников.

Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге клиент вынес из банка 2,6 миллиона рублей, пригрозив кассиру гранатой. Был боеприпас настоящим или муляжом — не уточняется.

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