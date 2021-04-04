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Неизвестные ограбили и избили французского миллионера и его супругу

Злоумышленники пробрались в дом семейной пары ночью.

4 апреля 2021, 08:40
<p>Бернар Тапи. Фото © Getty Images / Samuel Boivin / NurPhoto</p>

Бернар Тапи. Фото © Getty Images / Samuel Boivin / NurPhoto

Во Франции неизвестные ограбили и избили местного бизнесмена, политика и общественного деятеля Бернара Тапи и его жену. Об этом сообщает телеканал BFM.

Отмечается, что злоумышленники вломились в дом миллионера в департаменте Сена и Марна в ночь на воскресенье, когда хозяева спали. Супругов связали и нанесли им несколько ударов. После ограбления преступники скрылись.

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Пострадавшим удалось вызвать медиков, им оказали первую помощь. Травмы супругов не были тяжёлыми, поэтому госпитализация не понадобилась. Правоохранители разыскивают злоумышленников.

Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге клиент вынес из банка 2,6 миллиона рублей, пригрозив кассиру гранатой. Был боеприпас настоящим или муляжом — не уточняется.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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