В ДТП с грузовиком и "мерседесом" под Рязанью погибло три человека
Транспортные средства следовали в попутном направлении.
Фото © LIFE
В ДТП на трассе М-5 "Урал" под Рязанью с участием грузовика погибло три человека. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.
Как стало известно, авария произошла сегодня около пяти утра на 174-м километре автодороги М-5 "Урал". Согласно предварительным данным, 33-летний житель Рыбновского района, ехавший в сторону Рязани на автомобиле "Мерседес", столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем "Вольво" с полуприцепом, за рулём которого находился 37-летний житель Пензенской области.
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"В результате происшествия водитель и две пассажирки "мерседеса" от полученных травм скончались на месте ДТП. Личности пассажирок в настоящий момент устанавливаются", — указали в ведомстве, уточнив, что обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее Лайф сообщал, что на трассе в Красноярском крае грузовая фура столкнулась с двумя легковыми автомобилями. В результате аварии погибло три человека.
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