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В ДТП с грузовиком и "мерседесом" под Рязанью погибло три человека

Транспортные средства следовали в попутном направлении.

4 апреля 2021, 08:18
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В ДТП на трассе М-5 "Урал" под Рязанью с участием грузовика погибло три человека. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Как стало известно, авария произошла сегодня около пяти утра на 174-м километре автодороги М-5 "Урал". Согласно предварительным данным, 33-летний житель Рыбновского района, ехавший в сторону Рязани на автомобиле "Мерседес", столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем "Вольво" с полуприцепом, за рулём которого находился 37-летний житель Пензенской области.

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"В результате происшествия водитель и две пассажирки "мерседеса" от полученных травм скончались на месте ДТП. Личности пассажирок в настоящий момент устанавливаются", — указали в ведомстве, уточнив, что обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее Лайф сообщал, что на трассе в Красноярском крае грузовая фура столкнулась с двумя легковыми автомобилями. В результате аварии погибло три человека.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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