Пентагон объявил о поиске инновационных технологий для "прорыва" в военной сфере

Управление технологий быстрого реагирования Минобороны США планирует этой осенью провести "виртуальную встречу по поиску решений" с создателями инновационных технологий. Предполагается, что там будут отобраны проекты для обеспечения "прорывных возможностей" обороны страны.

"Управление технологий быстрого реагирования находится в поиске ультраинновационных технологий, которые потенциально могут не позднее 2028 года обеспечить прорывные возможности для противостояния практически равным по силе противникам и заполнить пробелы в рамках важных совместных миссий", — цитирует RT документ Пентагона.

Отмечается, что в рамках осенней встречи инновационные компании смогут продемонстрировать свои технологии представителям властей США. Главное внимание Вашингтон планирует уделить проектам по теме модернизации Пентагона. Речь идёт об искусственном интеллекте, 5G, кибертехнологиях, а также гиперзвуковых, квантовых и космических разработках.

Ранее стало известно, что Пентагон ускорит модернизацию ПРО из-за новейшего российского оружия. В Минобороны США признали, что с опаской смотрят на достижения "противников".

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