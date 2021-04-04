"Дикарём сидела в квартире": Соседи рассказали о спасении истощённой малышки, которую горе-мать держала на привязи

"Хвастался тем, что бил дочь": Соседи рассказали, как спасли малышку из Ростовской области, которую связывали и морили голодом горе-мать и отчим. Видео © LIFE

Соседка, обнаружившая восьмилетнюю девочку, которую родная мать держала на привязи дома в Новошахтинске Ростовской области, рассказала Лайфу подробности жизни этой семьи. По словам женщины, избранник горе-мамаши имеет справку о шизофрении.

"Зашла по-соседски попросить сахара, увидела, что девочка лежит на полу, на матрасе, со связанными руками. Меня это просто уже задело, и крики ещё эти постоянные, девочка по три-четыре раза за день плакала", — сказала Лариса.

Коллаж © LIFE. Фото © Соцсети

Собеседница уточнила, что у отчима ребёнка есть справка о шизофрении. Родители девочки — не алкоголики и не наркоманы, но горе-мать совершенно не участвовала в воспитании ребёнка.

"По Юле не скажешь, что она больная, но она не участвовала в жизни своего ребёнка. Я знаю, что у неё есть ещё маленькая девочка, она живёт с отцом. Я общалась с ними, говорила, чтобы они занимались с ней, ведь девочке скоро в школу идти, а она ни читать, ни писать не умеет, но о том, что они её связывали, я не знала, пока мы не забрали её из квартиры", — добавила соседка.

Наглядным примером методов по воспитанию ребёнка служит история с кроватью. Лариса рассказала, что девочка какое-то время спала на раскладушке, а родители заявляли, что копят ей на кровать. Бабушка с дедушкой приобрели кровать, но супруги оформили её возврат, а эти деньги просто проели.

Супруг Ларисы Евгений заявил, что муж горе-мамаши подходил к нему и с воодушевлением хвастался синяками на руках, которые остались из-за того, что он бил девочку.

"Он мне это говорит, я стою в шоке, говорю: "Вань, не надо мне это рассказывать", — отметил Евгений. Его супруга уточнила, что бить мужчину не имело смысла, так как он сумасшедший.

Родители девочки обычно никого не впускали к себе домой и были очень закрытыми. Девочку удалось вызволить из семьи только когда супруги сидели на улице.

"Зашли, она лежит там на матрасе и руки у неё связаны, даже видно было отёки на руках. Как сказала мама, ей посоветовал так воспитывать врач, только какой врач такое может посоветовать, я не знаю. Она говорила: "Какая я родная мать, я бы такого ребёнка себе в жизни не пожелала". Они не воспитывали девочку, она дикарём сидела в квартире", — заметила Лариса.

Напомним, об ужасной истории стало известно после публикации в местном паблике в соцсети "ВКонтакте". Девочку нашли сильно истощённой, со связанными руками и ногами.

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