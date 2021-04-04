В Великобритании испытают систему "иммунных паспортов"

Согласно информации издания, в понедельник, 5 апреля, премьер-министр Британии Борис Джонсон собирается сделать первое официальное объявление о том, что правительство разрабатывает систему, которая позволит жителям страны посещать театры, ночные клубы и различные массовые мероприятия, включая футбольные матчи. "Иммунный паспорт" будет представлять собой приложение для смартфонов, разработка и отладка которого займёт нескольких месяцев. Вместе с тем рассматривается возможность введения бумажных свидетельств наличия иммунитета к CoViD-19, рассчитанных на людей, не пользующихся современными электронными гаджетами.

При этом уточняется, что в ближайшие недели в стране планируется провести ряд мероприятий, в ходе которых будет испытана новая система. Свидетельства наличия иммунитета должны будут предъявить болельщики на нескольких грядущих матчах розыгрыша Кубка Англии по футболу, которые пройдут на лондонском стадионе "Уэмбли". Те же требования будут предъявляться к зрителям на чемпионате мира по снукеру в Шеффилде (графство Южный Йоркшир), посетителям нескольких ночных клубов, которые временно откроются в Ливерпуле, а также к участникам массового забега в Хартфордшире. В то же время газета отмечает, что свидетельство о сделанной прививке от коронавируса не будет единственным способом посетить мероприятия с участием большого количества людей.