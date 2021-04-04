Думала, что поправилась: тюменские врачи удалили женщине гигантскую опухоль весом 25 килограммов

Онкогинекологи клинического центра "Медицинский город" в Тюмени удалили женщине опухоль общим весом 25 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения региона в группе в соцсети "ВКонтакте".

По словам 60-летней пациентки, новообразование росло у неё в течение последних двух лет. При этом к медикам она не обращалась вплоть до появления болей, поскольку думала, что просто поправилась.

Предварительная диагностика показала, что опухоль занимает практически весь малый таз и всю брюшную полость женщины. Вместе с тем невозможно было определить, откуда именно она исходит. Так, во время непростой операции врачи не только удалили огромное новообразование яичника, но и миому матки больших размеров, которая до этого была просто не видна.

"Хирургам и анестезиологам пришлось понервничать: при извлечении тяжёлой опухоли, находившейся в теле женщины долгое время, возникает резкое изменение внутрибрюшного давления — оно падает", — рассказал оперирующий хирург медицинского центра Андрей Вовк.

Как уточняется, операция длилась около трёх часов, а общий вес извлечённой опухоли составил 25 килограммов. Кроме прочего, бригаде хирургов пришлось довольно долгое время держать её на весу, чтобы пресечь питающие её сосуды.

"Опухолевое образование было гигантских размеров. У пациентки имелась выраженная сердечно-сосудистая патология, а опухоль была связана с петлями кишечника, поэтому риски оперативного вмешательства были крайне высокими", — пояснила заведующая гинекологическим отделением "Медицинского города" Мария Кузьменко, напомнив о необходимости регулярных профилактических визитов к врачам, даже если ничего не болит.

Кстати, исследование показало, что опухоль была доброкачественной, поэтому после девяти дней в стационаре пациентку выписали домой. В то же время, как отметили в пресс-службе, для тюменских врачей этот случай редкий, так как обычно им приходится удалять опухоли гораздо меньших размеров.

Ранее Лайф сообщал, что врачи онкоцентра в Санкт-Петербурге удалили пациенту злокачественную опухоль весом более семи килограммов. За помощью мужчина обратился тогда, "когда не смог надеть джинсы", хотя новообразование появилось у него ещё в 2018 году.

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