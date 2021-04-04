Стала известна причина гибели мальчика из Петербурга, найденного мёртвым в лесу спустя несколько дней после пропажи

Предполагаемой причиной гибели 13-летнего подростка, которого обнаружили в Санкт-Петербурге накануне, стало переохлаждение. Об этом сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета по Ленинградской области.

"Предположительно, ребёнок умер от общего переохлаждения", — заявили в ведомстве.

Отмечается, что на теле подростка не было обнаружено признаков насильственной смерти. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа в составе криминалистов, экспертов и полиции.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По данным телеграм-канала "Mash на Мойке", шестиклассника нашли под куском ковролина. По одной из версий, мальчик ушёл из дома, заблудился и заночевал в лесу.

Ранее Лайф рассказывал, что в посёлке под Новосибирском найдено тело шестилетнего мальчика со множественными повреждениями. По подозрению в преступлении задержаны мать и отчим ребёнка.

Авторы