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Стала известна причина гибели мальчика из Петербурга, найденного мёртвым в лесу спустя несколько дней после пропажи

Следов насильственной смерти на теле подростка не обнаружено.

4 апреля 2021, 12:07
<p>Фото © <a href="https://t.me/mashmoyka/6412" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Mash на Мойке"</a></p>

Фото © "Mash на Мойке"

Предполагаемой причиной гибели 13-летнего подростка, которого обнаружили в Санкт-Петербурге накануне, стало переохлаждение. Об этом сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета по Ленинградской области.

"Предположительно, ребёнок умер от общего переохлаждения", — заявили в ведомстве.

Отмечается, что на теле подростка не было обнаружено признаков насильственной смерти. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа в составе криминалистов, экспертов и полиции.

Пропавшего в марте 13-летнего мальчика из Петербурга нашли мёртвым

Пропавшего в марте 13-летнего мальчика из Петербурга нашли мёртвым

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По данным телеграм-канала "Mash на Мойке", шестиклассника нашли под куском ковролина. По одной из версий, мальчик ушёл из дома, заблудился и заночевал в лесу.

Ранее Лайф рассказывал, что в посёлке под Новосибирском найдено тело шестилетнего мальчика со множественными повреждениями. По подозрению в преступлении задержаны мать и отчим ребёнка.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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