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Трамп призвал бойкотировать бейсбольные матчи и Coca-Cola

Всё дело в изменении избирательного законодательства в штате Джорджия.

4 апреля 2021, 12:03
<p>Дональд Трамп. Фото © ТАСС / AP</p>

Дональд Трамп. Фото © ТАСС / AP

Бывший президент США Дональд Трамп призвал бойкотировать Coca-Cola, Главную лигу бейсбола (MLB) и другие корпорации, которые выступают против изменения избирательного законодательства в штате Джорджия, сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что речь идёт о законе, согласно которому избиратели, чтобы отдать свой голос дистанционно, должны предъявить специальное удостоверение с фотографией. После этих нововведений Лига перенесла матч бейсбольной команды Braves, который должен состояться в июле, с домашнего стадиона в Атланте (штат Джорджия) в другое место. Такое решение поддержали корпорации, чьи головные офисы находятся в этом же штате.

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Трамп считает, что удостоверение избирателя крайне необходимо, а действия несогласных осудил и заявил, что решение было принято под давлением партии демократов. В то же время нынешний президент США Джо Байден выступил против нового избирательного закона, назвав его нездоровым, и поддержал шаг Лиги.

Ранее Лайф рассказывал, что изгнанный из Facebook и Twitter Трамп присоединился к новой соцсети, чтобы "общаться с миром". Платформа позволит политику донести свои заявления до журналистов и сторонников.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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