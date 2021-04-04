Главком ВСУ назвал Украину настоящим щитом Европы, который укрепит НАТО

Украинская армия стала настоящим щитом Европы, а вступление в НАТО укрепит не только обе стороны — и Украину, и альянс. Такое мнение выразил главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак.

"За последние годы Вооружённые силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна — активным контрибьютором евроатлантической безопасности", — говорится в его заявлении к 72-летию образования НАТО.

Хомчак отметил, что сотрудничество Украины и НАТО "носит исключительно мирный характер". Вместе с тем главком похвастался многочисленными совместными учениями, включая манёвры в Чёрном море.

Также альянс поздравил и украинский президент Владимир Зеленский. Как он заявил, Киев с нетерпением ждёт "расширения практического сотрудничества" с НАТО.

Congratulations to @NATO partners on the anniversary of The North Atlantic Treaty! Look forward to extending our practical cooperation to strengthen Euro-Atlantic security. Count on support of Allies in granting MAP to #Ukraine. The Army of 🇺🇦 is strong & continues needed reforms — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2021

Ранее пресс-служба Минобороны Украины заявила, что США гарантировали поддержку Киеву в случае конфликта с Россией. "В случае эскалации "российской агрессии" Штаты не оставят Украину наедине с РФ", — отметили в украинском оборонном ведомстве.

Авторы