Главком ВСУ назвал Украину настоящим щитом Европы, который укрепит НАТО
Также военный похвастался многочисленными совместными учениями, включая манёвры в Чёрном море.
Фото © Facebook / Генштаб ВСУ
Украинская армия стала настоящим щитом Европы, а вступление в НАТО укрепит не только обе стороны — и Украину, и альянс. Такое мнение выразил главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак.
"За последние годы Вооружённые силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна — активным контрибьютором евроатлантической безопасности", — говорится в его заявлении к 72-летию образования НАТО.
Хомчак отметил, что сотрудничество Украины и НАТО "носит исключительно мирный характер". Вместе с тем главком похвастался многочисленными совместными учениями, включая манёвры в Чёрном море.
Также альянс поздравил и украинский президент Владимир Зеленский. Как он заявил, Киев с нетерпением ждёт "расширения практического сотрудничества" с НАТО.
Congratulations to @NATO partners on the anniversary of The North Atlantic Treaty! Look forward to extending our practical cooperation to strengthen Euro-Atlantic security. Count on support of Allies in granting MAP to #Ukraine. The Army of 🇺🇦 is strong & continues needed reforms— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2021
Ранее пресс-служба Минобороны Украины заявила, что США гарантировали поддержку Киеву в случае конфликта с Россией. "В случае эскалации "российской агрессии" Штаты не оставят Украину наедине с РФ", — отметили в украинском оборонном ведомстве.
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