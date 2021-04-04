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Главком ВСУ назвал Украину настоящим щитом Европы, который укрепит НАТО

Также военный похвастался многочисленными совместными учениями, включая манёвры в Чёрном море.

4 апреля 2021, 11:59
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/photos/pcb.1281417862027468/1281416148694306/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Генштаб ВСУ</a></p>

Фото © Facebook / Генштаб ВСУ

Украинская армия стала настоящим щитом Европы, а вступление в НАТО укрепит не только обе стороны — и Украину, и альянс. Такое мнение выразил главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак.

"За последние годы Вооружённые силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна — активным контрибьютором евроатлантической безопасности", — говорится в его заявлении к 72-летию образования НАТО.

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Хомчак отметил, что сотрудничество Украины и НАТО "носит исключительно мирный характер". Вместе с тем главком похвастался многочисленными совместными учениями, включая манёвры в Чёрном море.

Также альянс поздравил и украинский президент Владимир Зеленский. Как он заявил, Киев с нетерпением ждёт "расширения практического сотрудничества" с НАТО.

Ранее пресс-служба Минобороны Украины заявила, что США гарантировали поддержку Киеву в случае конфликта с Россией. "В случае эскалации "российской агрессии" Штаты не оставят Украину наедине с РФ", — отметили в украинском оборонном ведомстве.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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