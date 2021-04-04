Путин проведёт совещание по реализации Послания Федеральному собранию 2020 года
Также у главы государства в ближайшие дни запланирован ряд внутренних встреч.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин проведёт совещание о ходе реализации прошлогоднего Послания Федеральному собранию на следующей неделе. Об этом сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Также глава государства собирается провести ряд внутренних встреч.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата послания 2021 года ещё не определена, но о ней будет сообщено в скором времени. По данным СМИ, оно состоится 22 апреля.
Лента новостей
Папа римский в Пасху призвал к примирению на Ближнем Востоке и Украине
сегодня в 11:39
Чудом избежали трагедии: в Кирове во время детских соревнований обрушилась часть крыши спорткомплекса — видео
сегодня в 11:32
"Конфликтов в семье точно не было": Продюсер раскрыл подробности гибели сына худрука "Непосед"
сегодня в 11:24
Выбор редакции
Путин и Лукашенко обсудили возобновление полноформатного транспортного сообщения между РФ и Белоруссией
Дата послания Путина Федеральному Собранию всё ещё не определена
Главком ВСУ назвал Украину настоящим щитом Европы, который укрепит НАТО
Думала, что поправилась: тюменские врачи удалили женщине гигантскую опухоль весом 25 килограммов
Американский журналист посоветовал Трусовой вернуться к Тутберидзе
Комментариев: 0