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Путин проведёт совещание по реализации Послания Федеральному собранию 2020 года

Также у главы государства в ближайшие дни запланирован ряд внутренних встреч.

4 апреля 2021, 11:44
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65181/photos/65394" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проведёт совещание о ходе реализации прошлогоднего Послания Федеральному собранию на следующей неделе. Об этом сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Также глава государства собирается провести ряд внутренних встреч.

Послание Путина: Будет как в СССР и даже лучше

Послание Путина: Будет как в СССР и даже лучше

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата послания 2021 года ещё не определена, но о ней будет сообщено в скором времени. По данным СМИ, оно состоится 22 апреля.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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