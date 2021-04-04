Путин проведёт совещание по реализации Послания Федеральному собранию 2020 года

Президент России Владимир Путин проведёт совещание о ходе реализации прошлогоднего Послания Федеральному собранию на следующей неделе. Об этом сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" .

Послание Путина: Будет как в СССР и даже лучше

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата послания 2021 года ещё не определена, но о ней будет сообщено в скором времени. По данным СМИ, оно состоится 22 апреля.