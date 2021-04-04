Чудом избежали трагедии: в Кирове во время детских соревнований обрушилась часть крыши спорткомплекса — видео

В Кирове во время детских соревнований обрушилась часть крыши спорткомплекса. Видео © VK / "ЗК — ЗЛОЙ КИРОВЧАНИН | КИРОВ"

В Кирове во время детских соревнований обрушилась часть крыши спорткомплекса, в результате происшествия никто не пострадал. Прокуратура региона начала проверку.

"В Кирове во время детских соревнований произошло частичное обрушение крыши спорткомплекса "Вересники". По случайному стечению обстоятельств никто из детей не пострадал", — сказано в записи на сайте ведомства.

На кадрах видно, что к месту обрушения приближаются трое ребят, которые чудом успевают отдалиться, когда с потолка падает часть конструкции. Предварительной причиной случившегося стали мокрый снег и влага, скопившиеся на крыше.

В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного нахождения детей в помещениях спорткомплекса. Её результаты находятся на контроле руководства прокуратуры Кировской области.

Ранее Лайф рассказывал, что в Сызрани балкон обрушился вместе со стоящей на нём женщиной, пенсионерка была госпитализирована.

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