Роспотребнадзор опечатал кинозалы "Артдокфеста" в Петербурге после жалобы активиста анти-ЛГБТ

В Петербурге Роспотребнадзор опечатал залы Дома Кино, где проходил "Артдокфест". Видео © Соцсети

В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор опечатал залы Дома Кино, где должен был состояться "Артдокфест" — международный фестиваль авторского документального кино. Как сообщают организаторы мероприятия в "Фейсбуке", проверку служба решила провести после жалобы активиста Тимура Булатова (Исаева), который давно воюет с ЛГБТ-сообществом.

"Друзья, к нашему огромному сожалению, но больше к злости, фестиваль в Санкт-Петербурге закрыт властями города. Есть небольшая вероятность, что нам удастся найти альтернативную площадку, но она очень мала", — говорится на основной странице фестиваля в "Фейсбуке".

По рассказам очевидцев, после показа картины об Александре Расторгуеве в зал вошли две сотрудницы Роспотребнадзора, пересчитали зрителей и сделали несколько фотографий, отмечает "Фонтанка". В это время в коридорах здания находились полицейские. Представители службы определили, что расстояние между людьми в залах критично.

В свою очередь директор Дома Кино Александр Бабаян заявил Лайфу, что о жалобе активиста он слышит впервые, а проверка обнаружила нарушения, из-за которых и была приостановлена деятельность. А сам Булатов в беседе с нашим корреспондентом заявил, что имеет прямое отношение к случившемуся.

"Я дал сигнал о том, что по данному адресу проходят русофобские и ЛГБТ-мероприятия, потому что организаторы там все гомосеки. На западных грантах все сидят", — заявил активист.

По словам Булатова, он давно наблюдает за "Артдокфестом" и собирает информацию о нём, поэтому организаторы "могут о себе даже не говорить ничего". Он подчеркнул, что оценивает людей по поступкам, потому пришёл к выводам о нетрадиционной ориентации.

Напомним, это не первая жалоба Булатова, после которой следуют закрытия. Так, в ноябре 2020 года в подобной ситуации оказалось кафе Zoom, где, по словам активиста, проходила часть фестиваля "Бок о бок". Заведение опечатали из-за несоблюдения дистанции и других нарушений.

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