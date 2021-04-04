Роспотребнадзор опечатал кинозалы "Артдокфеста" в Петербурге после жалобы активиста анти-ЛГБТ
По словам заявителя, организаторы мероприятия "сидят на западных грантах".
Фото © Facebook / Артдокфест Петербург
В Петербурге Роспотребнадзор опечатал залы Дома Кино, где проходил "Артдокфест". Видео © Соцсети
В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор опечатал залы Дома Кино, где должен был состояться "Артдокфест" — международный фестиваль авторского документального кино. Как сообщают организаторы мероприятия в "Фейсбуке", проверку служба решила провести после жалобы активиста Тимура Булатова (Исаева), который давно воюет с ЛГБТ-сообществом.
"Друзья, к нашему огромному сожалению, но больше к злости, фестиваль в Санкт-Петербурге закрыт властями города. Есть небольшая вероятность, что нам удастся найти альтернативную площадку, но она очень мала", — говорится на основной странице фестиваля в "Фейсбуке".
Дикие танцы и песни Моргенштерна: в Харькове молодёжь наплевала на карантин и закатила вечеринку — видео
По рассказам очевидцев, после показа картины об Александре Расторгуеве в зал вошли две сотрудницы Роспотребнадзора, пересчитали зрителей и сделали несколько фотографий, отмечает "Фонтанка". В это время в коридорах здания находились полицейские. Представители службы определили, что расстояние между людьми в залах критично.
В свою очередь директор Дома Кино Александр Бабаян заявил Лайфу, что о жалобе активиста он слышит впервые, а проверка обнаружила нарушения, из-за которых и была приостановлена деятельность. А сам Булатов в беседе с нашим корреспондентом заявил, что имеет прямое отношение к случившемуся.
"Я дал сигнал о том, что по данному адресу проходят русофобские и ЛГБТ-мероприятия, потому что организаторы там все гомосеки. На западных грантах все сидят", — заявил активист.
По словам Булатова, он давно наблюдает за "Артдокфестом" и собирает информацию о нём, поэтому организаторы "могут о себе даже не говорить ничего". Он подчеркнул, что оценивает людей по поступкам, потому пришёл к выводам о нетрадиционной ориентации.
Напомним, это не первая жалоба Булатова, после которой следуют закрытия. Так, в ноябре 2020 года в подобной ситуации оказалось кафе Zoom, где, по словам активиста, проходила часть фестиваля "Бок о бок". Заведение опечатали из-за несоблюдения дистанции и других нарушений.
Лента новостей
Голикова заявила о резком увеличении числа желающих пройти вакцинацию
сегодня в 11:10
Несколько штрафов, лишение прав и уголовка: Лайф узнал о водителе каршеринга, устроившем смертельную аварию в Москве
сегодня в 10:56
Пожарные заливают пламя, а врачи хладнокровно работают: появилось видео операции в горящем кардиоцентре Благовещенска
сегодня в 10:45
Выбор редакции
Стала известна причина гибели мальчика из Петербурга, найденного мёртвым в лесу спустя несколько дней после пропажи
Губерниев — об отказе звёзд выступать на "Славянском базаре": Работаем для людей, а не для власти
В Великобритании испытают систему "иммунных паспортов"
Думала, что поправилась: тюменские врачи удалили женщине гигантскую опухоль весом 25 килограммов
Американский журналист посоветовал Трусовой вернуться к Тутберидзе
Комментариев: 0