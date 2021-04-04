Пожарные заливают пламя, а врачи хладнокровно работают: появилось видео операции в горящем кардиоцентре Благовещенска

Появилось видео операции в горящем кардиоцентре Благовещенска. Видео © Instagram / kondratovgeorge

Появилось видео операции в благовещенской больнице, проводившейся во время пожара. Кадры из операционной кардиохирургического центра, в котором бушевало пламя, опубликовал в "Инстаграме" анестезиолог-реаниматолог и перфузиолог Георгий Кондратов — один из медиков той самой бригады, которая, несмотря на очевидную опасность ситуации, прооперировала пациенту сердце.

В ролике видно, что идёт операция, после чего кадр смещается на окно. В момент хирургического вмешательства пожарные, находящиеся на улице, проливают водой горящее помещение здания кардиоцентра этажом выше. При этом по стеклу на окне течёт вода. В то же время на кадрах можно наблюдать, что врачи останавливают аппарат, работавший вместо сердца пациента, а анестезиологи готовят больного к транспортировке.

Также на видео попал момент, когда прервалась подача кислорода и один из медиков смог оперативно переключиться на резервную подачу из баллонов.

Напомним, 2 апреля в Благовещенске загорелось здание кардиоцентра. При этом одна бригада врачей отказалась покинуть горящую клинику. Медики продолжили оперировать пациента, несмотря на начавшийся пожар. В это время спасатели ликвидировали возгорание и вместе с оставшимся медперсоналом эвакуировали больных. Как стало известно позднее, благовещенских медиков представят к награде. Вместе с тем здание кардиоцентра законсервируют, поскольку оно является историческим, а потом проведут реконструкцию.

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