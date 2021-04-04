Несколько штрафов, лишение прав и уголовка: Лайф узнал о водителе каршеринга, устроившем смертельную аварию в Москве
Вероятно, в компании по предоставлению автомобилей вовремя не заблокировали аккаунт нарушителя.
Павел Н. Фото © Соцсети
Водитель автомобиля каршеринга Павел Н., накануне ставший виновником смертельной аварии на улице Орджоникидзе в Москве, был лишён водительских прав ещё в начале года, однако продолжил ездить на каршеринговых автомобилях. Об этом Лайфу сообщил источник.
В январе 35-летний мужчина отказался от медосвидетельствования и был лишён прав, а также оштрафован на 30 тысяч рублей. Через месяц он нарвался ещё на один штраф: за парковку на месте для инвалидов его обязали выплатить пять тысяч рублей. Вероятно, в каршеринге не проверили данные о клиенте и не заблокировали его аккаунт вовремя.
Кроме того, Павел не впервые в своей жизни был лишён водительского удостоверения, подобное уже происходило в 2012 году. Также в "активе" мужчины судимость за кражу и привлечение к ответственности за появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.
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Напомним, ДТП на улице Орджоникидзе произошло вечером 3 апреля. Видео с кадрами момента аварии опубликовал Дептранс Москвы. Как сообщили в ГИБДД, водитель автомобиля каршеринга выехал на встречную полосу, пытаясь уйти от полицейских. На высокой скорости он протаранил такси. В результате погибли оба водителя.
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