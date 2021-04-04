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"Конфликтов в семье точно не было": Продюсер раскрыл подробности гибели сына худрука "Непосед"

Тело 14-летнего подростка нашли на загородном участке.

4 апреля 2021, 11:24
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

14-летний сын худрука театра-студии "Непоседы" Елены Пинджоян погиб в результате несчастного случая. Никакой ссоры с родственниками накануне трагедии у подростка не было. Об этом Лайфу рассказал PR-директор "Непосед" Петро Шекшеев.

По его словам, вчера вечером семья отмечала день рождения мальчика. 1 апреля погибшему школьнику исполнилось 14 лет. После этого бабушка поднялась в комнату проведать перед сном внука и увидела открытое окно. Позже мальчика нашли уже на земле в бессознательном состоянии.

Тот самый дом, где произошла трагедия. Видео © LIFE

Собеседник Лайфа отметил, что подросток мог оступиться во время выполнения трюка на высоте, поскольку он увлекался экстремальными видами спорта. Рядом с телом мальчика был найден его телефон, добавил Шекшеев.

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Следователи уже начали проверку по факту гибели подростка.

"Семья мальчика и сам ребёнок характеризуются положительно. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств", — сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

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Ранее сообщалось, что сын худрука "Непосед" мог погибнуть при попытке сделать селфи.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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