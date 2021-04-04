В Подмосковье сын худрука "Непосед" погиб при попытке сделать селфи
Подросток выпал из окна.
Фото © Соцсети
Сын художественного руководителя театра-студии "Непоседы" Елены Пинджоян погиб через несколько дней после своего дня рождения. 1 апреля мальчику исполнилось 14 лет.
Пинджоян у себя в соцсетях опубликовала трогательный пост в день рождения сына с поздравлениями, где отметила, что безмерно любит его. А буквально накануне худрук "Непосед" поделилась снимками с празднования этого события.
Как сообщил источник Лайфа, тело подростка нашли ночью. Предварительно, мальчик выпал из окна, когда пытался сделать селфи. Уточняется, что телефон погибшему дала бабушка и ушла в ванную, а когда вернулась, увидела внука уже на земле.
Издание "Московский комсомолец" сообщает, что трагедия произошла в одной из деревень Солнечногорского городского округа.
Ранее Лайф рассказывал, что в Иванове студентку насмерть придавило стеной заброшенного здания политеха. По некоторым данным, на девушку обрушилось около 450 килограммов камней.
Лента новостей
"Небольшие улучшения пошли": Муж рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом
сегодня в 09:07
"Краснодар" подтвердил отставку Мусаева и рассказал, когда объявит имя нового тренера
сегодня в 09:00
"Дикарём сидела в квартире": Соседи рассказали о спасении истощённой малышки, которую горе-мать держала на привязи
сегодня в 08:55
Выбор редакции
Участник операции рассказал, сколько длился штурм дома мытищинского стрелка
"Мы просто в шоке!" Беременная Катя Жужа рассекретила пол третьего ребёнка
"Разложил по мешкам и вынес на мусорку": Петербургский нефролог объяснил, как избавился от убитой супруги
Пожарные заливают пламя, а врачи хладнокровно работают: появилось видео операции в горящем кардиоцентре Благовещенска
Лёня из сериала "Воронины" госпитализирован с коронавирусом и пневмонией
Комментариев: 0