В Подмосковье сын худрука "Непосед" погиб при попытке сделать селфи

Сын художественного руководителя театра-студии "Непоседы" Елены Пинджоян погиб через несколько дней после своего дня рождения. 1 апреля мальчику исполнилось 14 лет.

Пинджоян у себя в соцсетях опубликовала трогательный пост в день рождения сына с поздравлениями, где отметила, что безмерно любит его. А буквально накануне худрук "Непосед" поделилась снимками с празднования этого события.

Как сообщил источник Лайфа, тело подростка нашли ночью. Предварительно, мальчик выпал из окна, когда пытался сделать селфи. Уточняется, что телефон погибшему дала бабушка и ушла в ванную, а когда вернулась, увидела внука уже на земле.

Издание "Московский комсомолец" сообщает, что трагедия произошла в одной из деревень Солнечногорского городского округа.

Ранее Лайф рассказывал, что в Иванове студентку насмерть придавило стеной заброшенного здания политеха. По некоторым данным, на девушку обрушилось около 450 килограммов камней.

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