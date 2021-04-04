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В Подмосковье сын худрука "Непосед" погиб при попытке сделать селфи

Подросток выпал из окна.

4 апреля 2021, 09:11
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Сын художественного руководителя театра-студии "Непоседы" Елены Пинджоян погиб через несколько дней после своего дня рождения. 1 апреля мальчику исполнилось 14 лет.

Пинджоян у себя в соцсетях опубликовала трогательный пост в день рождения сына с поздравлениями, где отметила, что безмерно любит его. А буквально накануне худрук "Непосед" поделилась снимками с празднования этого события.

Как сообщил источник Лайфа, тело подростка нашли ночью. Предварительно, мальчик выпал из окна, когда пытался сделать селфи. Уточняется, что телефон погибшему дала бабушка и ушла в ванную, а когда вернулась, увидела внука уже на земле.

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Издание "Московский комсомолец" сообщает, что трагедия произошла в одной из деревень Солнечногорского городского округа.

Ранее Лайф рассказывал, что в Иванове студентку насмерть придавило стеной заброшенного здания политеха. По некоторым данным, на девушку обрушилось около 450 килограммов камней.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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