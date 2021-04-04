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"Небольшие улучшения пошли": Муж рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом

Организм женщины продолжает бороться.

4 апреля 2021, 09:07
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Супруг пострадавшей в ДТП в блогером Эдвардом Билом рассказал, что в состоянии женщины происходят незначительные улучшения, однако она всё ещё находится в реанимации. Об этом сообщает телеканал "360".

"Какие-то небольшие улучшения пошли, но сейчас не могу сказать, чтобы не сглазить", — отметил мужчина.

Без денег не останется: команда Эдварда Била продолжит выкладывать видео в Сеть, пока блогер сидит дома

Без денег не останется: команда Эдварда Била продолжит выкладывать видео в Сеть, пока блогер сидит дома

По его словам, организм женщины продолжает бороться. Он также подчеркнул, что, если бы были какие-то существенные новости, он бы "сейчас кричал". А пока собеседник телеканала не находит себе места и даже уехал на дачу.

Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль "ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина-водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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