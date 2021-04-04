"Небольшие улучшения пошли": Муж рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом
Организм женщины продолжает бороться.
Фото © LIFE
Супруг пострадавшей в ДТП в блогером Эдвардом Билом рассказал, что в состоянии женщины происходят незначительные улучшения, однако она всё ещё находится в реанимации. Об этом сообщает телеканал "360".
"Какие-то небольшие улучшения пошли, но сейчас не могу сказать, чтобы не сглазить", — отметил мужчина.
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По его словам, организм женщины продолжает бороться. Он также подчеркнул, что, если бы были какие-то существенные новости, он бы "сейчас кричал". А пока собеседник телеканала не находит себе места и даже уехал на дачу.
Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль "ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина-водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.
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