"Небольшие улучшения пошли": Муж рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом

Супруг пострадавшей в ДТП в блогером Эдвардом Билом рассказал, что в состоянии женщины происходят незначительные улучшения, однако она всё ещё находится в реанимации. Об этом сообщает телеканал "360" .

"Какие-то небольшие улучшения пошли, но сейчас не могу сказать, чтобы не сглазить", — отметил мужчина.

По его словам, организм женщины продолжает бороться. Он также подчеркнул, что, если бы были какие-то существенные новости, он бы "сейчас кричал". А пока собеседник телеканала не находит себе места и даже уехал на дачу.