Папа римский в Пасху призвал к примирению на Ближнем Востоке и Украине

Папа римский Франциск в традиционном пасхальном обращении "Граду и миру" назвал праздник Воскресения Христова (Пасха) надеждой на примирение и успокоение пострадавших от пандемии. Второй год подряд из-за пандемии коронавируса понтифик выступил из собора Святого Петра, а не с балкона.

Так, из-за действующих ограничительных мер присутствие верующих на площади было невозможно, а в пасхальной службе участвовало около 200 человек. Обращение папы демонстрировалось в прямом эфире по телевидению, а также на различных интернет-платформах в стриминге.

"Воскресение Христово — это не мираж, это не мановение волшебной палочки и не указание выхода из тяжёлого положения, в котором мы все находимся. Пандемия ещё идёт в полную силу, а экономический и социальный кризисы бьют особенно по наиболее бедным. Но, несмотря на это, и это поистине возмутительно, не прекращаются военные конфликты, а военные арсеналы только наращиваются", — сказал Франциск.

По словам понтифика, слишком много насилия сейчас сохраняется в мире. Глава католической церкви воззвал к Богу, чтобы он "позволил тем, кто стали пленниками этих конфликтов, особенно на востоке Украины и в Нагорном Карабахе, вернуться живыми и здоровыми к своим семьям". Вместе с тем Франциск призвал правительства мира остановить новую гонку вооружений, а также "дать мир возлюбленной и измученной Сирии, где миллионы людей живут в негуманных условиях". При этом он упомянул и другие зоны конфликтов на Ближнем Востоке, в Йемене и Ливии, "где наконец-то виден конец годам вражды", а также Мьянму, "где борются за демократию".

"Воскресение Христа — это надежда для всех, кто страдает от пандемии, для больных и тех, кто потерял близких. Это надежда для всех молодых, кто вынужден на долгое время отказаться от посещения учебных заведений и общения с друзьями. Нам всем нужны реальные отношения с другими людьми, а не виртуальные, особенно в возрасте, когда формируется личность", — добавил папа римский.

Ранее мы писали, что папа римский назвал последние месяцы пандемии тюрьмой. Понтифик признался, что ему очень не хватало общения с верующими.

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