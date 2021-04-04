Актриса культового сериала "Доктор Кто" умерла в 29 лет из-за врачебной ошибки

Британская актриса Амия Лоундес, известная участием в научно-фантастическом сериале "Доктор Кто", умерла в 29 лет. Как пишет Daily Mail, причиной смерти стал внезапный приступ эпилепсии. Однако по вине медиков болезнь ранее выявлена не была.

По данным издания, Лоундес скончалась ещё в июне 2020 года. Однако до недавнего времени о её смерти известно не было, поскольку несколько месяцев ушло на установление деталей произошедшего.

Сообщается, что первый припадок эпилепсии у девушки случился ещё в 2018 году. Но тогда врачи сказали, что это связано с проблемами с сердцем. Кроме того, за две недели до смерти у Лоундес случился второй обморок. И на этот раз медики не выявили никаких патологий.

Диагноз "эпилепсия" актрисе поставили уже после смерти. Она умерла, внезапно потеряв сознание. Теперь известно, что Лоундес должна была принимать лекарства, но из-за неверного диагноза они не были ей назначены.

Однако, по данным издания, полиция так и не привлекла к ответственности того врача, который поставил девушке неверный диагноз.

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